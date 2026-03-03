La Ciudad Autónoma de Ceuta ha pasado a encabezar las estadísticas de presión migratoria en España durante el inicio de 2026. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior y recogidos originalmente por el periodista Juanjo Coronado, la ciudad ha recibido a 1.257 inmigrantes irregulares en apenas dos meses, lo que representa casi el 30% del total nacional.

Un contraste drástico con las cifras nacionales

Mientras que en el resto de España la tendencia general muestra un descenso notable, Ceuta vive una realidad diametralmente opuesta. Estos son los puntos clave del informe:

Incremento local sin precedentes: Las entradas en Ceuta han subido un 650% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Descenso nacional: A nivel global, España ha recibido 4.520 personas, lo que supone un 50% menos que el año anterior.

Comparativa regional: Ceuta (1.257) supera en llegadas a la Península (1.090), Baleares (857) y Melilla (42). Solo Canarias registra una cifra ligeramente superior (1.284), aunque el archipiélago ha experimentado una caída del 82,2% en sus registros.

El «vacío» en las estadísticas marítimas

Un dato llamativo del informe oficial es que el Ministerio del Interior no contabiliza entradas por vía marítima en Ceuta durante este periodo. Esta paradoja estadística se debe a que la administración solo registra llegadas por mar cuando, además de a las personas, se logra localizar e intervenir la embarcación utilizada. Por tanto, las entradas recientes se computan mayoritariamente a través del perímetro fronterizo terrestre.