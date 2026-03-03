El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha marcado un hito en su gestión de recursos humanos con la publicación del primer listado definitivo de su bolsa de empleo temporal. Según adelanta El Faro de Ceuta, esta primera hornada de admitidos corresponde a la categoría de Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico de Medicina Nuclear, quienes darán servicio en los centros de Ceuta, Melilla y Valencia.

Superando los obstáculos informáticos

El proceso, que se inició en 2025, no ha estado exento de dificultades. Un fallo en la aplicación informática durante el pasado mes de diciembre impidió la correcta valoración de las alegaciones, lo que obligó a la entidad a reabrir plazos en enero para garantizar la transparencia del proceso.

Tras subsanar estos errores, el balance final de la convocatoria arroja los siguientes datos:

Aspirantes totales: 243

243 Candidatos admitidos: 184

184 Candidatos excluidos: 59

Los motivos de exclusión y vías de recurso

La rigurosidad en los requisitos ha dejado fuera a casi sesenta profesionales. Entre las causas más comunes de exclusión destacan la falta de acreditación en «capacidad funcional», DNI caducados, la ausencia del título específico para operar equipos de rayos X o problemas con la acreditación de nacionalidad.

No obstante, los excluidos aún disponen de vías legales:

Recurso de reposición: Ante la Subdirección General de Gestión Sanitaria (plazo de un mes). Recurso contencioso-administrativo: Ante los juzgados correspondientes (plazo de dos meses).

Funcionamiento y normas de la nueva bolsa

Este sistema es fruto de un acuerdo estratégico entre Ingesa y los sindicatos, con una vigencia de dos años prorrogables. El funcionamiento de las sustituciones y contratos de corta duración seguirá unas pautas muy estrictas:

Contacto directo: Los seleccionados recibirán al menos dos llamadas telefónicas en el mismo día. En casos de extrema urgencia, se utilizarán canales complementarios por escrito.

Los seleccionados recibirán al menos en el mismo día. En casos de extrema urgencia, se utilizarán canales complementarios por escrito. Experiencia mínima: Para unidades críticas (como UCI, Urgencias o Neonatología), se exige una experiencia previa de al menos 6 meses (no consecutivos) o una formación práctica certificada de entre 140 y 240 horas.

Para unidades críticas (como UCI, Urgencias o Neonatología), se exige una experiencia previa de al menos (no consecutivos) o una formación práctica certificada de entre 140 y 240 horas. Gestión de disponibilidad: Los candidatos pueden marcarse como «no disponibles» telemáticamente, aunque existen periodos de veto para este cambio de estatus, tales como Semana Santa, verano (junio a septiembre), diciembre o en situaciones de crisis sanitaria.

Esta publicación es solo el primer paso, ya que se espera que Ingesa incorpore progresivamente el resto de categorías profesionales a esta plataforma digital.