Tener datos ya no basta: el reto de las empresas es convertirlos en decisiones.

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Las compañías generan más datos que nunca (ventas, stock, proveedores…) pero muchas de ellas siguen encontrando dificultades para utilizarlos y convertirlos en decisiones útiles para el negocio. Aquí entra la inteligencia de negocio, que no solo depende de la tecnología, sino de información fiable, contexto y cultura orientada a la acción.

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Las empresas españolas están más digitalizadas que nunca y generan más datos que nunca. Los ERP, CRM, aplicaciones financieras, plataformas de marketing, sistemas logísticos, herramientas de producción, etc. alimentan de forma constante un volumen creciente de información. Sin embargo, disponer de ella no siempre se traduce en mejores decisiones.

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Desde Mercanza, empresa que desarrolla soluciones tecnológicas de gestión empresarial y análisis de negocio, abordan esta diferencia entre acumular datos y desarrollar una verdadera capacidad de inteligencia de negocio.

En un contexto en el que las empresas necesitan reaccionar con rapidez ante cambios de mercado, costes, márgenes, demanda o riesgos financieros, la capacidad de convertir datos en decisiones se ha convertido en un factor clave de competitividad.