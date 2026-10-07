El ministro Félix Bolaños enmarca la decisión dentro del protocolo habitual al designar un «ministro de jornada» y justifica la ausencia del jefe del Ejecutivo recordando que ya ha visitado la ciudad autónoma anteriormente.

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MADRID — El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este miércoles que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, desempeñará las funciones de ministro de jornada y acompañará formalmente a los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita institucional a Ceuta y Melilla, programada para los días 13 y 14 de octubre.

En declaraciones concedidas a la Cadena SER, el titular de Presidencia descartó la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el desplazamiento oficial. Bolaños argumentó que el protocolo institucional establece de forma ordinaria el acompañamiento de un representante ministerial al jefe del Estado y justificó la ausencia de Sánchez aludido a que el presidente «ya ha estado en Ceuta», subrayando además que se trata del jefe del Ejecutivo que más visitas ha realizado a la ciudad autónoma.

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Apoyo al viaje oficial y precedentes institucionales

Durante su intervención, Bolaños valoró el desplazamiento de los monarcas y defendió la labor del Gobierno en el apoyo a las ciudades autónomas. En este sentido, recordó que las dos únicas visitas oficiales realizadas por un jefe del Estado a Ceuta y Melilla en el periodo democrático reciente han tenido lugar bajo mandatos de gobiernos del PSOE.

La confirmación del dispositivo de acompañamiento institucional cierra los detalles organizativos de cara al viaje del Rey Felipe VI y la Reina Letizia a las dos ciudades autónomas, consensuado entre la Casa Real y el Ejecutivo.