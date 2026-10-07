Don Felipe y Doña Letizia viajarán a las ciudades autónomas los días 13 y 14 de octubre tras vencer las reticencias del Ejecutivo e incluir un gesto inédito en la recepción del Palacio Real.

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La Casa del Rey ultima los detalles organizativos de la que será una gira de profundo calado institucional y estratégico. Don Felipe y Doña Letizia visitarán Ceuta el próximo 13 de octubre y Melilla el día 14, un despliegue con el que la Jefatura del Estado busca normalizar la presencia de la Corona en ambas plazas de soberanía española. Como antesala a esta cita, Zarzuela ha formalizado la invitación a destacados representantes de la sociedad civil de ambas ciudades autónomas a la tradicional recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.

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«Nos vamos del norte de Europa a la zona más al sur», improvisó el Monarca ante el presidente finlandés al término de su viaje de Estado a Finlandia. Durante dicha visita, Don Felipe recalcó en diversas intervenciones la necesidad de defender el flanco sur de la OTAN con la misma determinación que el resto de las fronteras de la Alianza Atlántica. En los márgenes de esa agenda oficial en los países nórdicos, los equipos de la Casa del Rey terminaron de perfilar la planificación de unos actos diseñados con especial atención hacia la realidad local.

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Un programa volcado en las autoridades y la sociedad civil

El plan de trabajo en el que se apura la Zarzuela prevé un formato simétrico y de larga duración para Ceuta y Melilla. Los Reyes mantendrán en primer lugar un encuentro a puerta cerrada con las autoridades locales, concebido para que los responsables autonómicos puedan trasladar la situación real del territorio sin la presencia de cámaras ni medios de comunicación.

Posteriormente, la agenda contempla audiencias multitudinarias para escuchar a una representación plural de la sociedad civil: desde integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta líderes de las distintas confesiones religiosas radicadas en las ciudades. En el caso de Ceuta, los preparativos incluyen además la visita a un centro educativo.

Normalización constitucional tras semanas de negociación con Moncloa

El acuerdo sobre el calendario oficial se ha cerrado tras semanas de tensión y complejas conversaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, que mostraba reservas a la realización del viaje por las previsibles fricciones diplomáticas. Ante la exigencia de fijar una fecha definitiva antes del 12 de Octubre, Don Felipe ha reafirmado su cometido constitucional como símbolo de la unidad y permanencia de la Nación para visitar un territorio nacional cuya presencia real había quedado aplazada de manera sistemática tanto durante la etapa de Mariano Rajoy como en la del actual Ejecutivo.

La implicación de la Corona con las ciudades autónomas se intensificó el pasado 30 de julio tras el cruce masivo a nado registrado en la frontera ceutí. En aquel momento, el Rey emitió un comunicado expresando su «indignación» y «gran preocupación», mantuvo diversas conversaciones con el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, y le recibió en el Palacio de Marivent en una audiencia sin precedentes para un dirigente local, donde le confirmó personalmente el compromiso de esta visita oficial.