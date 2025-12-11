La Asociación TDAH Ceuta ha convocado una manifestación el jueves 22 de enero de 2026 para exigir mejoras en la atención a la salud mental infanto-juvenil y denunciar el deterioro de la sanidad pública en la ciudad. La protesta comenzará a las 17:30 horas en la Plaza de África, frente al Ayuntamiento, y recorrerá el centro de Ceuta hasta la Delegación del Gobierno en la Plaza de los Reyes, donde está prevista su finalización alrededor de las 19:00 horas.

La movilización se produce en un contexto que la asociación califica de “límite”: desde marzo, Ceuta carece de un especialista en salud mental infanto-juvenil, dejando a todos los niños y adolescentes con necesidades en este ámbito sin la atención adecuada. Las familias denuncian que llevan ocho años reclamando la creación de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, una infraestructura comprometida reiteradamente por INGESA pero que nunca ha llegado a concretarse. “Nuestros menores están completamente desatendidos y las familias seguimos sin respuestas”, señalan.

A esta situación se suma un progresivo deterioro del conjunto de la sanidad pública en la ciudad y la preocupación social ante posibles privatizaciones de servicios esenciales. TDAH Ceuta rechaza “de manera contundente” esta vía y defiende un modelo sanitario público, humano y accesible, especialmente en territorios singulares como Ceuta, donde la falta de recursos agrava el sufrimiento de las familias. “La sanidad pública es un derecho universal que aquí no se está garantizando”, afirman.

La asociación hace un llamamiento a toda la ciudadanía, independientemente de que tengan o no hijos con necesidades especiales, a participar en la manifestación, subrayando que la situación afecta a toda la población y que solo una respuesta colectiva puede impulsar cambios reales. “Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y la calidad de vida de toda la ciudad”, destacan.

Asimismo, TDAH Ceuta mantendrá durante las Navidades un punto de atención a las familias frente al ascensor de La Ribera, donde voluntarios y profesionales ofrecerán información, orientación y apoyo, no solo en salud mental, sino también ante otras dificultades derivadas del actual estado del sistema sanitario.