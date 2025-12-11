El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a dos personas por un delito de falsedad en documento público tras falsificar recetas médicas con el objetivo de obtener Rivotril.

Los acusados, que admitieron los hechos, recibieron penas distintas. A.E.M. fue condenado a 1 año y 9 meses de prisión, además del pago de una multa de 9 meses con una cuota diaria de 5 euros. Por su parte, N.M.M. recibió una pena de 6 meses de prisión y una multa de 6 meses con la misma cuota diaria. Las penas de prisión quedaron suspendidas durante un plazo de 2 años, periodo en el cual deberán cumplir las multas y no cometer nuevos delitos.

Según el tribunal, N.M.M. actuó entre los días 4, 7 y 15 de abril de 2023, y nuevamente el 16 y 17 de abril de 2024, firmando y sellando recetas a nombre de un médico de Ceuta sin estar autorizado, con el fin de obtener Rivotril de 2 mg en la farmacia Puya. De manera similar, A.E.M. falsificó una receta el 11 de abril de 2023, siguiendo el mismo modus operandi en la misma farmacia, ubicada en la barriada de Hadú.

El acuerdo previo entre las defensas y la Fiscalía evitó la celebración de la vista oral que estaba programada para este miércoles en la sala de lo Penal número 2.

El caso refleja un fenómeno creciente en la región: la demanda de medicamentos psiquiátricos, especialmente tras la pandemia, se ha incrementado por la intención de venderlos en Marruecos para la elaboración del llamado karkubi, conocido como “la droga de los pobres”. Se estima que un solo comprimido se vende entre 8 y 10 euros en el país vecino. Las fuerzas de seguridad han intensificado las operaciones para detectar la falsificación de recetas y la aprehensión de estos fármacos.