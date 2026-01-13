La ciudad de Ceuta se prepara para acoger el próximo jueves, 22 de enero, la Jornada Oficial de Presentación del ciclo cultural y educativo “Roma y Ceuta: dos espejos de ciudadanía a través del tiempo”, una iniciativa que busca reforzar los lazos históricos, culturales y educativos entre ambas ciudades.

El evento tendrá lugar a las 10:00 horas en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril de Ceuta y contará con una conexión en directo desde Roma, así como una visita guiada virtual al interior del Coliseo, conducida por especialistas del Parque Arqueológico de Roma. Durante la jornada se realizarán intervenciones institucionales y se presentará el programa educativo que se implementará en los centros docentes ceutíes.

Entre los participantes destacan desde Ceuta: Marta Beníto, encargada de la presentación de la jornada; Antonio G. Córdoba, representante de la Asociación Asylum; y Serafín Martínez, responsable del programa educativo. Por parte de Roma, participarán los arqueólogos Andrea Schiapelli y Silvia D’Offizi, así como el epigrafista Alberto Martínez.

Este proyecto se concibe como un espacio de diálogo entre pasado y presente, utilizando la historia de Roma y la identidad de Ceuta como herramientas para reflexionar sobre ciudadanía, diversidad y convivencia en la sociedad actual. La iniciativa reunirá a representantes institucionales, entidades culturales y centros educativos, consolidando a Ceuta como un punto de referencia en la cooperación cultural euro-mediterránea.

Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026

Hora: 10:00

Lugar: Centro Cultural Estación del Ferrocarril, Ceuta