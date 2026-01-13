La asociación Facua-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía contra la marca de patatas Vega del Guadalquivir. La organización acusa a la empresa de incurrir en publicidad engañosa al utilizar simbología andaluza en productos que, según su etiqueta secundaria, tienen su origen real en Francia.

Las claves del presunto engaño

Facua sostiene que el diseño del envase está pensado para inducir a error al consumidor, haciéndole creer que adquiere un producto de proximidad de la provincia de Sevilla:

• Simbología institucional: El envase incluye el distintivo «Calidad Certificada» de la Junta de Andalucía, que avala la excelencia y autenticidad de productos andaluces.

• Distintivos de origen: Aparece también la marca «Landaluz», vinculada al Clúster Agroalimentario de Andalucía y a empresas de la región.

• Denominación geográfica: El nombre comercial «Vega del Guadalquivir» refuerza la percepción de que las patatas proceden de esta comarca sevillana.

La realidad tras la etiqueta

A pesar de la prominente estética andaluza, la información legal del producto cuenta una historia distinta:

1. Origen francés: En una etiqueta adhesiva de reducido tamaño y escasa visibilidad, se indica expresamente que el origen del producto es Francia.

2. La empresa: La productora es Anpasol Pck SL (Andalucía Patatas del Sol), una sociedad con domicilio en Cantillana (Sevilla).

3. Infracción legal: Facua argumenta que esta contradicción vulnera la Ley de Competencia Desleal y la Ley General para la Defensa de los Consumidores, al utilizar elementos que alteran el comportamiento económico del comprador mediante información engañosa sobre el origen geográfico.

Petición de sanciones

La asociación ha solicitado a la administración autonómica:

• Investigación inmediata: Para verificar el uso indebido de los distintivos de calidad andaluza.

• Expediente sancionador: Facua insta a que la conducta sea calificada como una infracción grave o muy grave, dada la relevancia del origen del producto en la decisión de compra de los usuarios.