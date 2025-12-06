Ceuta Ya! ha vuelto a reclamar este 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución española, que Ceuta se convierta en una Comunidad Autónoma. Se trata de una reivindicación histórica del partido liderado por Mohamed Mustafa, que vuelve a situarla en el centro del debate político local.

La formación considera que no se puede celebrar el aniversario de la Carta Magna sin recordar que Ceuta “sigue sin estar plenamente integrada, desde una perspectiva constitucional, en la organización territorial del Estado”. En este sentido, recuerdan que el artículo 137 de la Constitución establece que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, sin hacer referencia alguna a la figura de “Ciudad Autónoma”, una denominación que el partido califica como una “rareza” creada para mantener a Ceuta en una situación excepcional.

Mohamed Mustafa ha acusado al PP y al PSOE de bloquear durante décadas este proceso, a pesar de que el Ayuntamiento ha aprobado en varias ocasiones acuerdos plenarios solicitando la conversión de Ceuta en Comunidad Autónoma. Según Ceuta Ya!, los dos principales partidos nacionales se han negado sistemáticamente a respaldar esta voluntad en el Congreso de los Diputados.

“Nunca han dado una explicación. Jamás han explicado por qué están en contra de que seamos iguales al resto, de que Ceuta sea una Comunidad como las demás”, sostiene la formación en un comunicado.

Ceuta Ya! también recuerda la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución, que contempla explícitamente la posibilidad de que Ceuta y Melilla puedan convertirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos y lo aprueban las Cortes Generales mediante una ley orgánica.

Para Mustafa, es fundamental “que Ceuta deje de ser una anormalidad” dentro del modelo territorial del Estado. Por ello, insiste en que este asunto debe volver a ocupar un lugar prioritario en la agenda política de la ciudad.

El líder del partido ha subrayado que no se trata de un simple cambio de denominación, sino de una transformación con un importante impacto político y administrativo: “Pasar de ser un municipio con peculiaridades a una Comunidad Autónoma como las demás tiene una relevancia que nos afecta de lleno”.