La Agrupación Deportiva Ceuta continúa con paso firme hacia las posiciones de play-off, pero en su camino se cruza una de las salidas más exigentes de la temporada: el estadio Nuevo Los Cármenes, donde este domingo se medirá al Granada CF en la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion.

El conjunto dirigido por José Juan Romero visitará el feudo nazarí con el objetivo de prolongar su dinámica positiva frente a un rival que ha logrado dejar atrás sus dudas iniciales y empieza a mirar hacia la zona alta de la clasificación.

Horario y dónde ver el Granada – AD Ceuta

El encuentro se disputará este domingo a las 21:00 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes.

Podrá seguirse en directo a través de:

DAZN (Plan Fútbol)

Movistar Plus+

LALIGA TV Hypermotion mediante diferentes operadores: Orange, Vodafone, Amazon Prime Video y DIGI TV (Pack Deportes), en los canales HYPERMOTION 1, 2 y 3.

Además, El Faro de Ceuta ofrecerá un seguimiento minuto a minuto desde las 19:30 horas

El Ceuta, volcado únicamente en la Liga

Tras la eliminación en Copa del Rey ante el Club Deportivo Guadalajara, el Ceuta afronta el resto de la temporada centrado exclusivamente en la competición liguera. Romero no ocultó su malestar por el rendimiento de algunos jugadores en ese encuentro y dejó entrever que ciertos futbolistas podrían perder protagonismo.

El mes de diciembre se presenta especialmente exigente para los blanquinegros, que deberán medirse a UD Las Palmas, Real Sociedad B y, ahora, al Granada.

El Granada cambia de rumbo

El conjunto dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha logrado revertir su mala dinámica inicial y encadena una clara mejoría en su rendimiento. De hecho, solo ha sufrido una derrota en sus últimos once compromisos ligueros y viene de lograr un importante triunfo ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

Esa evolución les ha permitido salir de la zona de descenso y soñar con objetivos más ambiciosos en la categoría de plata.

Reencuentros con pasado nazarí

En la plantilla del Ceuta destacan dos futbolistas con pasado en el Granada CF: Youness Lachhab y Yann Bodiger.

Youness pasó por el Recreativo Granada, con el que logró el ascenso, mientras que Bodiger formó parte del equipo que consiguió el salto a Primera División en la temporada 2022/23.

Un recuerdo de hace 15 años

El Ceuta volverá a jugar en Nuevo Los Cármenes 15 años después de su último enfrentamiento allí, que tuvo lugar el 14 de febrero de 2010 en Segunda División B. Aquel partido terminó con victoria local por 2-1, con goles de Dani Benítez y Tariq para el Granada y un tanto de Aarón Bueno para el Ceuta.

Pirri, el vínculo histórico entre ambos clubes

La historia entre Ceuta y Granada está marcada por una figura legendaria: José Martínez Sánchez, ‘Pirri’. El ceutí, que militó en el Atlético de Ceuta, dio el salto al Granada antes de convertirse en una leyenda del Real Madrid, donde anotó 172 goles y dejó una huella imborrable.

Las palabras de Romero

El técnico caballa fue claro al analizar el potencial del rival:

“Son equipos hechos para subir a Primera lo antes posible. Están en dinámica ascendente y tienen muchas papeletas de acabar en la parte alta”.

Bajas y posibles ausencias

Para este encuentro, el Ceuta contará con varias bajas importantes:

Manu Sánchez y Bassinga , fuera por lesión

y , fuera por lesión Anuar , sancionado por acumulación de amarillas

, sancionado por acumulación de amarillas Salvi Sánchez , que ya ha vuelto a entrenar

, que ya ha vuelto a entrenar Youness, pendiente hasta última hora

Designación arbitral

El partido estará dirigido por Carlos Muñiz, con Fernando Estela y Brais García como asistentes y Alfredo Ramo como cuarto árbitro. En la sala VAR estarán Iván Caparrós y Alejandro Ojaos como AVAR.