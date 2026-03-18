El conjunto inglés, tercer clasificado en la tabla general, se mide hoy al equipo turco en una jornada clave para la configuración de los octavos de final. El encuentro se disputa a las 21:00 horas en el emblemático estadio de Anfield.

La UEFA Champions League no se detiene y este miércoles, 18 de marzo, ofrece un duelo de alta intensidad en territorio británico. El Liverpool y el Galatasaray se ven las caras en el estadio de Anfield, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final que determinará el futuro inmediato de ambas escuadras en la máxima competición continental.

Trayectoria y estadísticas de los contendientes

El Liverpool afronta este compromiso desde una posición de privilegio. Actualmente, el equipo de Merseyside ocupa la tercera posición de la clasificación general con 18 puntos. Su balance en el torneo es notable, con 20 goles a favor y solo 8 en contra, lo que se traduce en un registro de seis victorias y dos derrotas. En su feudo, los «reds» se han mostrado especialmente sólidos, logrando tres triunfos en cuatro partidos disputados como locales.

Por su parte, el Galatasaray llega a Anfield situado en la vigésima posición de la tabla con 10 puntos. El conjunto otomano ha sumado hasta la fecha tres victorias, un empate y cuatro derrotas, con un registro goleador de 9 tantos a favor por 11 encajados. Su rendimiento lejos de Turquía ha sido el punto débil en esta edición, habiendo cosechado únicamente una victoria en sus cinco desplazamientos como visitante.

El camino hacia la clasificación

Ambos equipos encadenan una serie de enfrentamientos directos que marcarán el devenir de la eliminatoria. Tras este choque, el calendario internacional volverá a cruzar sus caminos, subrayando la importancia de obtener un resultado positivo en la noche de hoy. El Liverpool llega tras haber medido sus fuerzas recientemente con el propio Galatasaray, mientras que el equipo turco ha tenido un calendario exigente enfrentándose también a la Juventus en las últimas jornadas de la competición.

Horario y dónde ver el Liverpool – Galatasaray por TV

El encuentro entre la escuadra inglesa y la turca se disputa este miércoles 18 de marzo en Anfield. El pitido inicial está programado para las 21:00 horas. Los aficionados en España podrán seguir la retransmisión en directo a través de los siguientes canales de la plataforma Movistar Plus+:

Movistar Plus+ (Canal principal)

(Canal principal) M+ Liga de Campeones 3

El resultado de este partido será determinante para definir las posiciones en la tabla y los cruces definitivos de la fase final de la Champions League.