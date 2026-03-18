El conjunto de Pere Romeu recibe este miércoles al cuadro costero tras el inesperado 0-0 del partido de ida. Las azulgranas, vigentes campeonas, necesitan recuperar su eficacia ofensiva para alcanzar su decimocuarta final de Copa.

El FC Barcelona afronta este miércoles, 18 de marzo, una cita decisiva en el Estadi Johan Cruyff. Tras el empate sin goles cosechado en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina, la eliminatoria frente al Badalona Women llega completamente abierta. El equipo blaugrana, gran dominador histórico del torneo con 11 títulos en su haber, aspira a sellar su pase a la que sería la decimocuarta final de su trayectoria.

Rectificar los errores del partido de ida

El técnico azulgrana, Pere Romeu, ha analizado con detalle los problemas de finalización que impidieron al equipo marcar en Badalona. «Somos muy resultadistas. El Badalona hizo un gran partido, pero nosotros erramos mucho en los metros finales, no solo en los tiros, también en el último centro o el último pase», señaló el preparador en la rueda de prensa previa.

Durante los últimos días, el cuerpo técnico ha trabajado específicamente para contrarrestar la línea adelantada del rival, que provocó numerosos fueras de juego en la ida. El Barça llega a este duelo tras imponerse con ciertas dificultades al Deportivo en Riazor (0-2), mientras que el Badalona sufrió una dura derrota liguera ante el Granada (0-4) entre ambos encuentros coperos.

Novedades en la enfermería y llamamiento a la afición

En el apartado médico, la gran noticia para el Barcelona es el regreso de Cata Coll, disponible tras superar las molestias en la rodilla que la llevaron al quirófano el pasado febrero. Por su parte, Aitana Bonmatí ha comenzado a realizar trabajo individual con balón cuatro meses después de su operación de peroné, mientras que Mapi León ya entrena con el grupo siguiendo un tratamiento conservador para su lesión de tobillo.

Debido a la coincidencia con el partido de Champions League del equipo masculino, el choque se disputará a las 21:00 horas, un horario tardío para el que Romeu ha solicitado el máximo apoyo: «Esperamos que venga el mayor número de aficionados posible. Son nuestra jugadora número 12».

Horario, canal de televisión y alineaciones probables

El encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina podrá seguirse en directo a través de los siguientes canales:

Teledeporte (RTVE) y su plataforma online RTVE Play .

(RTVE) y su plataforma online . TV3 (en el ámbito de Cataluña).

Alineaciones probables: