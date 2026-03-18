El conjunto de Vincent Kompany recibe al equipo italiano en el Allianz Arena con la clasificación prácticamente encarrilada tras el 1-6 de la ida. El encuentro, que decide el pase a los cuartos de final, se disputa a las 21:00 horas.

El Bayern Múnich y la Atalanta se citan este miércoles, 18 de marzo, en el Allianz Arena para disputar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras la exhibición goleadora del conjunto bávaro en territorio italiano, los alemanes parten como claros favoritos para certificar su presencia entre los ocho mejores equipos de Europa, mientras que «La Dea» buscará una remontada que se antoja casi imposible.

Una ventaja determinante tras la ida en Bérgamo

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega a esta cita con un colchón de goles difícil de remontar. En el partido de ida disputado en el Gewiss Stadium, el Bayern arrasó con un contundente 1-6. Los goles de Stanisic, Gnabry, Jackson y Musiala, sumados al doblete de Olise, dejaron la eliminatoria prácticamente sentenciada. Por parte de la Atalanta, un solitario tanto de Pasalic en el tiempo de descuento permitió recortar distancias, manteniendo una mínima esperanza estadística para el choque de hoy.

El estado de forma de ambos conjuntos

El Bayern Múnich afronta este compromiso europeo tras haber empatado su último partido de la Bundesliga frente al Bayer Leverkusen, también en el Allianz Arena. Por su parte, la Atalanta de Gian Piero Gasperini llega con la moral reforzada después de lograr un valioso empate a domicilio frente al Inter de Milán, actual líder de la Serie A.

Pese al buen rendimiento liguero de los italianos, la diferencia de cinco goles en la competición continental obligará a la escuadra de Bérgamo a realizar un partido perfecto en Múnich si desea inquietar el pase de los germanos.

Horario y canal de televisión: ¿Dónde ver el Bayern – Atalanta?

El partido de vuelta de los octavos de final entre el Bayern Múnich y la Atalanta se disputa este miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas. Para los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo desde España, la retransmisión oficial correrá a cargo de la siguiente plataforma:

Movistar Plus+ (A través de sus canales específicos de la Liga de Campeones)

El conjunto alemán tratará de evitar sorpresas y gestionar su amplia ventaja para sellar su nombre en el sorteo de los cuartos de final de la máxima competición continental.