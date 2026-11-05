Lee tambien: Juan Vivas recibe a los Reyes en su visita a Ceuta

La vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha recibido en Madrid el prestigioso Premio Mujer Hoy al Compromiso. Este galardón no solo destaca su labor, sino que también se convierte en un motivo de orgullo para nuestra ciudad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

En un contexto marcado por desafíos para Ceuta, el reconocimiento a la labor de Chandiramani cobra un significado especial, subrayando su compromiso y dedicación hacia la comunidad ceutí.

Lee tambien: Chandiramani tacha de «demagógicas» las críticas de Vox y defiende los plazos para eximir del pago del IPSI

La entrega de este premio resalta la importancia del trabajo constante y la perseverancia en momentos críticos, reforzando el papel de las mujeres en la sociedad y la política local.