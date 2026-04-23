En un giro inesperado para el sector de las energías renovables, el gigante chino Ming Yang Smart Energy ha puesto sus ojos en España para instalar su futura base de fabricación de aerogeneradores en Europa. Este movimiento se produce tras el reciente veto del Gobierno del Reino Unido, que bloqueó por motivos de seguridad nacional la construcción de una planta en Escocia valorada en 1.730 millones de euros.

La decisión de la compañía, adelantada por Bloomberg, sitúa a España en una posición privilegiada para atraer una inversión que originalmente estaba destinada a Ardeer (Escocia), el mercado eólico marino más importante del continente.

El impulso de Moncloa

El interés de Ming Yang por el territorio español no es casual. El presidente de la firma, Zhang Chuanwei, formó parte del selecto grupo de empresarios chinos que se reunieron recientemente con Pedro Sánchez en Pekín. Durante aquel encuentro, el presidente del Gobierno español instó activamente a los líderes industriales asiáticos a invertir en el país, ofreciendo a España como una plataforma estable y competitiva dentro de la Unión Europea.

Componentes de alta tecnología en suelo español

La empresa estudia actualmente la viabilidad de producir en España dos componentes críticos de los aerogeneradores marinos:

Góndolas: La estructura superior de la torre que protege el generador y los sistemas de transmisión.

La estructura superior de la torre que protege el generador y los sistemas de transmisión. Palas: Elementos de ingeniería avanzada esenciales para la captura de energía eólica.

Horatio Evers, consejero delegado de la división europea de Ming Yang, ha defendido la necesidad de fabricar directamente en suelo europeo para ganar competitividad frente a líderes del sector como la danesa Vestas o la alemana Siemens Energy. «Existe una demanda de mayor competencia en el mercado», señaló Evers, subrayando que la entrada de tecnología china podría reducir significativamente los costes de la factura eléctrica.

Desafíos y logística de exportación

A pesar del optimismo, la elección de España presenta un matiz estratégico importante. A diferencia del Mar del Norte, España no es actualmente uno de los principales mercados de energía eólica offshore (marina), debido a la gran disponibilidad de terreno para parques terrestres, que resultan más económicos.

Esto significaría que la planta instalada en España funcionaría principalmente como un centro de exportación, fabricando componentes que luego serían enviados a grandes proyectos en:

Alemania

Países Bajos

Dinamarca

Un reto para la industria europea

La posible llegada de Ming Yang supone un arma de doble filo para Bruselas. Si bien aceleraría la transición energética y abarataría costes, representa un desafío directo para la soberanía industrial de la UE. Tras el dominio chino en sectores como los paneles solares y las baterías, la industria eólica europea —donde las empresas del continente aún mantienen el liderazgo— observa con cautela este desembarco que busca replicar el éxito de los fabricantes asiáticos en otras tecnologías verdes.