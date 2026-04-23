En un acto histórico que fusiona el fútbol y el tenis, el presidente del Real Madrid presentó la pista instalada en el feudo blanco junto a leyendas como Rafa Nadal y las estrellas del momento, Iga Światek y Jannik Sinner.

MADRID – El Estadio Santiago Bernabéu ha vuelto a demostrar su versatilidad como el epicentro del entretenimiento mundial. Este 23 de abril, el césped retráctil dio paso a la emblemática arcilla roja para la presentación oficial de la pista de tenis del Mutua Madrid Open 2026. El evento, presidido por Florentino Pérez, contó con una constelación de estrellas del deporte que subrayaron la alianza estratégica entre el club blanco y el torneo madrileño.

Una cumbre de titanes

La imagen del día la protagonizaron Rafa Nadal, socio de honor del Real Madrid, junto a los actuales números uno y referentes del circuito ATP y WTA, Jannik Sinner e Iga Światek. No estuvieron solos; la representación del Real Madrid fue de máximo nivel con la presencia de Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Linda Caicedo, quienes compartieron confidencias y momentos distendidos con los tenistas sobre la nueva superficie.

«Ver una pista de tenis en el corazón del Bernabéu es un sueño para cualquier amante del deporte», comentaban los asistentes mientras observaban a Światek intercambiar su raqueta por un balón de fútbol para chutar a portería.

Momentos para el recuerdo

La jornada dejó estampas que ya son virales en redes sociales:

El intercambio generacional: Rafa Nadal firmando una raqueta para un sonriente Jude Bellingham.

Rafa Nadal firmando una raqueta para un sonriente Jude Bellingham. Duelo de estilos: Jannik Sinner y Bellingham conversando animadamente en el centro de la pista sobre la preparación física en ambos deportes.

Jannik Sinner y Bellingham conversando animadamente en el centro de la pista sobre la preparación física en ambos deportes. Anfitriones de lujo: Feliciano López, director del torneo, y Gerard Tsobanian acompañaron a Garbiñe Muguruza en un acto que refuerza a Madrid como la capital mundial del tenis durante las próximas semanas.

El Bernabéu: Más que un estadio

Esta presentación no es solo un acto promocional, sino la confirmación de que el nuevo Santiago Bernabéu está diseñado para albergar eventos de cualquier disciplina. La pista de tierra batida, instalada con una precisión técnica asombrosa, servirá como escaparate principal del Mutua Madrid Open, elevando la experiencia del torneo a una dimensión nunca antes vista en un estadio de fútbol de esta categoría.

Con el torneo a punto de comenzar, la capital española respira tenis, y el Real Madrid ha vuelto a ejercer de anfitrión de lujo para dar el «saque de honor» a la competición más importante del año en suelo español.