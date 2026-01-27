El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto rechazar este martes la solicitud del expresident catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa sobre él por orden del Tribunal Supremo.

La Corte debatirá el borrador de la magistrada Laura Díez, que propone desestimar la petición cautelar de la defensa de Puigdemont mientras se resuelve el recurso de amparo que interpuso contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía. Además, el pleno analizará las ponencias de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa, quienes también rechazan suspender la orden de detención contra los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.

La orden, dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena, impide el regreso a España de Puigdemont. Uno de los principales argumentos de la ponencia es no desautorizar la actuación del juez y evitar decisiones que puedan anticipar el sentido del fallo.

En noviembre pasado, Puigdemont solicitó la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él, y pidió que esta medida se mantuviera hasta que el Tribunal dictara sentencia firme. La defensa del expresident argumentó que las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía —que la consideran compatible con el derecho de la Unión Europea— y la declaración de constitucionalidad de la norma eliminan cualquier fundamento jurídico para mantener vigente la orden de detención durante la tramitación del amparo.