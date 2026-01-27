El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, Víctor Vega, ha alertado sobre la creciente impunidad del narcotráfico en las aguas del litoral almeriense, afirmando que las mafias “son los dueños y señores del mar” y que la Guardia Civil se enfrenta a una situación comparable a “un tren de la bruja”.

Vega se refirió a la reciente oleada de narcolanchas que, aprovechando el temporal de levante, se han refugiado masivamente en la costa almeriense durante las últimas 72 horas. Según el portavoz de AUGC, la percepción oficial del Gobierno sobre la lucha contra el narcotráfico es “totalmente irreal”: “A nosotros nos da la risa, porque es totalmente lo contrario; no sabemos en qué realidad vive el Gobierno, pero vive muy alejado del día a día”.

El responsable de la asociación denunció que el Estado ha perdido el control efectivo del mar, y que año tras año las organizaciones criminales se fortalecen, mientras que la Guardia Civil, limitada por la velocidad de las patrulleras frente a las ‘gomas’ de alta velocidad, se ve obligada a observar cómo estas embarcaciones circulan con total libertad.

Vega explicó que la presencia de narcolanchas en áreas poco habituales, como San Juan de los Terreros (Pulpí), se debe a la presión ejercida sobre estas mafias en otras zonas. El buque oceánico Río Duque de Ahumada lleva días intentando detener a los grupos en el parque natural de Cabo de Gata sin éxito. “Cuando tú achuchas y vas detrás de ellos, se van desplazando”, señaló Vega, describiendo cómo la flota de narcolanchas se ha desplazado hacia el norte de la provincia.

El inicio de semana en la costa de Almería ha sido crítico. La asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) registró 19 embarcaciones entre Cabo de Gata y Pulpí, mientras que la AUGC confirmó la presencia de una decena de lanchas agrupadas en la Cala del Plomo.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP), denunció públicamente la situación el pasado domingo, difundiendo un vídeo con cinco narcolanchas a su espalda en San Juan de los Terreros y comparando la inseguridad con la de “Honduras”. El regidor exigió más recursos materiales y legales para impedir que los narcotraficantes operen impunemente frente a los bañistas.