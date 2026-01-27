El partido Vox ha anunciado que llevará ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Gobierno que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de inmigrantes. La medida otorgará papeles a quienes puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en España.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, calificó el decreto como una “locura” y una “barbaridad” durante una rueda de prensa celebrada este martes. Además, anunció que solicitarán la suspensión inmediata de cualquier proceso de regularización extraordinaria.

Millán criticó duramente al PSOE, al que acusó de recurrir a la “sustitución del censo regularizando inmigrantes”, lo que, según su opinión, supondría un atentado a la identidad nacional y el colapso de los servicios públicos, que, según ella, “no soportan más tensión”.

Asimismo, la portavoz de Vox denunció el uso de fondos públicos para políticas que, a su juicio, fomentan el “efecto llamada” y atacó la “incoherencia” del Partido Popular, al considerar que sus posiciones sobre inmigración cambian según las encuestas, aunque también han contribuido, a su juicio, a “blanquear” estas políticas.

El Gobierno, por su parte, defiende que la medida busca regularizar la situación de personas que llevan meses residiendo en España y garantizar sus derechos laborales y sociales.