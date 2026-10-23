Uno de los encuentros más esperados de la Ligue 1, el partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, ha sido aplazado debido a las revueltas que sacuden París. Inicialmente programado para el domingo 25 de octubre a las 20:45 h, el partido se jugará el lunes 26, coincidiendo con la entrega del Balón de Oro en Londres.

Lee tambien: El Betis y el Ceuta aplazan su partido amistoso previsto en Sevilla

El PSG, dirigido por Luis Enrique, se enfrentará a un histórico de la competición en un día clave para el fútbol mundial. La situación en París, donde las revueltas no cesan, ha llevado a las autoridades a mover el partido para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Impacto en el PSG y el Balón de Oro

El cambio de fecha supone un reto para el PSG, que cuenta con diez jugadores nominados al Balón de Oro, entre ellos Ousmane Dembélé, Vitinha y Achraf Hakimi. El equipo parisino, campeón de las dos últimas ediciones de la UEFA Champions League, es uno de los favoritos para ganar el premio al mejor equipo de la temporada tras sus recientes éxitos en la Ligue 1 y la Champions.

Lee tambien: La lluvia aplaza la final Jódar-Fritz en Washington: nuevo horario y dónde verla hoy

La coincidencia del partido con la gala del Balón de Oro complica la logística para el club, que deberá decidir qué representantes asistirán al evento en Londres, que celebra el 70 aniversario del primer Balón de Oro.

Situación en la Ligue 1

En el ámbito deportivo, el PSG se encuentra en una pugna cerrada por el liderato de la Ligue 1. Actualmente, el Olympique de Lyon lidera la tabla con 14 puntos, igualado con el PSG, que ocupa la segunda posición por diferencia de goles. El equipo de Luis Enrique ha tenido un inicio de temporada irregular, pero viene de una victoria contundente por 4-2 contra el Barcelona en la UEFA Champions League.

El aplazamiento del partido añade presión al PSG, que busca consolidarse en la liga doméstica mientras gestiona su presencia en eventos internacionales. La convocatoria para el partido contra el Lyon aún no ha sido anunciada.