La Lotería Nacional celebra hoy, jueves 23 de abril de 2026, una nueva edición del tradicional Sorteo del Jueves, una cita seguida cada semana por miles de jugadores en toda España. Según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo forma parte de la programación habitual de los jueves, manteniendo su formato clásico con series, billetes y décimos.

En esta información podrás comprobar el resultado de la Lotería Nacional de hoy en cuanto se publiquen los números oficiales. El objetivo es ofrecer una consulta rápida del primer premio, segundo premio y reintegros del sorteo de este jueves 23 de abril, una de las búsquedas más recurrentes entre los lectores tras el cierre de cada jornada.

Resultado de la Lotería Nacional hoy, jueves 23 de abril de 2026

A la espera de la publicación oficial del sorteo, estos son los espacios reservados para los números premiados de la Lotería Nacional de hoy:

Primer premio: X

Segundo premio: X

Reintegros: X X X

Comprobar la Lotería Nacional del jueves

La comprobación del sorteo de la Lotería Nacional suele concentrar un gran volumen de búsquedas justo después de la celebración del sorteo, cuando ya se conocen las extracciones oficiales. En la web de Loterías y Apuestas del Estado, la Lotería Nacional aparece diferenciada entre sorteos de jueves y sábado, y el portal oficial habilita además el servicio para comprobar décimos premiados.

Cuánto reparte la Lotería Nacional hoy

Para el Sorteo del Jueves de hoy, Loterías y Apuestas del Estado mantiene la estructura habitual de premios de esta cita semanal. El formato oficial incluye un primer premio, un segundo premio y reintegros, que permiten a los jugadores comprobar rápidamente si su décimo ha resultado agraciado en alguna de las categorías principales del sorteo.

El organismo público también recuerda en su documentación oficial que los premios de este sorteo caducan a los tres meses, contados desde el día siguiente a la celebración del mismo.

Lotería Nacional hoy: seguimiento del sorteo del 23 de abril de 2026

Este jueves 23 de abril, la atención de los jugadores vuelve a centrarse en uno de los sorteos clásicos del calendario de SELAE. La programación oficial identifica la cita de hoy como Sorteo del Jueves, correspondiente al 23 de abril de 2026, dentro de la oferta semanal de resultados y comprobación.

En cuanto se difundan los números agraciados, esta información se actualizará con el primer premio, el segundo premio y los reintegros para facilitar la comprobación inmediata de los décimos jugados.

Nota: Este contenido tiene carácter informativo y se encuentra pendiente de actualización con los resultados oficiales. Para confirmar el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de abril de 2026, conviene consultar siempre las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.