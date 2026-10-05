El IBEX 35 cerró el lunes, 5 de octubre de 2026 en 19.299,70 puntos, con una subida de 214,40 puntos (+1,12%), moviéndose entre un mínimo de 19.013,00 y un máximo de 19.338,00 (Fuente: Yahoo Finance).

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Para Ceuta, este cierre actúa como referencia para bancos locales, pymes y ahorradores, ya que influye en la valoración de carteras y en las condiciones de financiación a nivel nacional.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión arrancó en 19.158,80 puntos y el índice fue escalando hasta consolidar la subida final respecto al cierre previo de 19.085,30 puntos (según datos de Yahoo Finance).

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En el intradía se registraron un máximo de 19.338,00 y un mínimo de 19.013,00, una amplitud que evidencia recorrido durante la jornada con control de los movimientos en las horas centrales (Fuente: Yahoo Finance).

Evolución de la semana

El cierre de este lunes se encuadra en un rebote tras días de corrección. El histórico de los últimos cinco cierres, según Yahoo Finance, fue:

2026-09-29: cierre en 19.517,50 (apertura 19.665,40; máx 19.763,00; mín 19.501,50).

cierre en (apertura 19.665,40; máx 19.763,00; mín 19.501,50). 2026-09-30: cierre en 19.426,20 (apertura 19.564,30; máx 19.718,00; mín 19.426,20).

cierre en (apertura 19.564,30; máx 19.718,00; mín 19.426,20). 2026-10-01: cierre en 19.005,30 (apertura 19.279,70; máx 19.358,90; mín 19.005,30).

cierre en (apertura 19.279,70; máx 19.358,90; mín 19.005,30). 2026-10-02: cierre en 19.085,30 (apertura 19.055,30; máx 19.216,60; mín 18.942,90).

cierre en (apertura 19.055,30; máx 19.216,60; mín 18.942,90). 2026-10-05: cierre en 19.299,70 (apertura 19.158,80; máx 19.338,00; mín 19.013,00).

La secuencia muestra una corrección que tocó 19.005,30 el 1 de octubre y una posterior recuperación hasta situar el índice por encima de los 19.200 puntos.

Euríbor y mercados

El movimiento del IBEX se produce en un contexto de atención sobre el euríbor y la política de tipos, indicadores que condicionan el coste de las hipotecas a tipo variable en España.

Para los residentes en Ceuta con préstamos indexados al euríbor, cualquier cambio relevante en estos indicadores suele acabar impactando en las revisiones de cuotas, aunque el efecto depende de la evolución de los tipos a medio plazo.

Fuente: Yahoo Finance (datos del IBEX 35 del lunes, 5 de octubre de 2026, y últimos cierres).

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