Tres personas resultaron heridas de carácter leve este jueves después de que un tren de pasajeros FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) colisionara con una grúa en la localidad de Alumbres, en Cartagena, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El tren, que había partido de Cartagena a las 11:40 horas con destino a Los Nietos, con llegada prevista a las 12:13, impactó contra la grúa que se encontraba invadiendo el gálibo ferroviario. El choque afectó a uno de los laterales del convoy y provocó la rotura de varios cristales, aunque la unidad no llegó a descarrilar.

Bomberos y personal sanitario se desplazaron inmediatamente al lugar para atender a los heridos, que según las primeras valoraciones presentan lesiones leves.

Renfe confirmó que se están evaluando los daños en la infraestructura y en el tren, y que se investigan las circunstancias que provocaron que la grúa estuviera en la vía en ese momento.

El servicio ferroviario ha sufrido interrupciones puntuales mientras se garantiza la seguridad de la zona y se restablece la circulación con normalidad.