El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a España de ser «un aprovechado» durante su intervención en Davos, debido a que, según él, es «el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB».

Trump aseguró que prácticamente todos los aliados de la OTAN han aceptado incrementar su inversión en Defensa, excepto España, y manifestó su interés por dialogar con el país al respecto. «No sé lo que pasa con España», afirmó durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, creada originalmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora busca ampliar a otros conflictos globales.

El mandatario estadounidense insistió en que España se ha desmarcado del resto de los miembros de la Alianza Atlántica y volvió a calificar al país como un «aprovechado». No es la primera vez que Trump critica a España por no incrementar su gasto en Defensa.

Estas declaraciones se producen un día después de que Trump señalara en el Foro de Davos que Estados Unidos «no ha obtenido nada de la OTAN» y que, históricamente, ha sido el país que ha financiado la protección de Europa frente a la Unión Soviética y Rusia. «Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo», dijo.

Las críticas de Trump hacia España se producen en un contexto en el que busca reforzar la percepción de Estados Unidos como actor central en la seguridad global y en la gestión de conflictos internacionales.