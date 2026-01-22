El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves en Davos el acta de constitución de la nueva Junta de Paz, una iniciativa internacional que busca promover la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. Trump invitó a todos los países a sumarse a este organismo, destacando la importancia de un enfoque global para mantener la estabilidad y la seguridad.

El acto de firma se llevó a cabo tras la adhesión de varios países que ya se han incorporado a la iniciativa, entre ellos Argentina, Paraguay y Hungría, quienes participaron en la ceremonia en Suiza junto con representantes de otras naciones.

La creación de la Junta de Paz se enmarca dentro de los esfuerzos internacionales por fortalecer los mecanismos de diálogo y prevención de conflictos, y se espera que sirva como plataforma de colaboración entre gobiernos para abordar tensiones regionales y globales.