Más de 1,5 millones de viajeros se ven afectados este martes por una nueva jornada de huelga de 24 horas en el transporte ferroviario español, que ha provocado cancelaciones masivas, retrasos generalizados y un fuerte enfrentamiento entre Renfe y los sindicatos. Desde primera hora de la mañana, la operadora pública ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos en Cercanías de Madrid y Rodalies de Cataluña —los dos principales núcleos del país—, recomendando a los usuarios recurrir a medios de transporte alternativos.

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La situación resulta especialmente crítica en ambos territorios. En Cataluña, donde la Generalitat fijó un 66% de circulación en hora punta, líneas como la R1, R4 y R11 de Barcelona han quedado prácticamente colapsadas tras circular apenas la mitad de los convoyes a primera hora. En paralelo, Cercanías de Madrid registra incidencias en todas sus líneas frente al 75% de servicios mínimos decretados para los tramos de mayor afluencia, llegando al cierre de facto de estaciones como Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada. Para paliar el impacto laboral en los usuarios, Renfe ha habilitado una plataforma web donde descargar justificantes por las demoras y suspensiones.

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El paro también golpea con fuerza a la Alta Velocidad y Larga Distancia, con un total de 90 salidas canceladas sobre las 312 previstas entre todas las operadoras y retrasos generalizados superiores a los 30 minutos. En Renfe, los servicios mínimos del 72% dejan en tierra 69 trenes y afectan a unos 35.000 pasajeros. Por su parte, Iryo ha tenido que suspender 12 de sus 40 circulaciones —con 4.000 viajeros perjudicados—, mientras que Ouigo ha cancelado nueve de los 26 trayectos programados, impactando a casi 3.600 usuarios. En Media Distancia, la cobertura mínima se sitúa en el 65%, garantizando 444 de los 682 trenes habituales, y en el transporte de mercancías apenas operan 53 de las 205 unidades previstas.

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La convocatoria, respaldada por el Comité General del Grupo Renfe y organizaciones como SEMAF, CC OO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario Intersindical y Alferro, abarca tanto al personal de la empresa pública como al de las operadoras privadas y compañías de mercancías. Con concentraciones previstas al mediodía ante las sedes de Adif y Renfe, las fuerzas sindicales exigen mayores inversiones en seguridad, mantenimiento de las infraestructuras y refuerzos de plantilla. La protesta reactiva el conflicto tras los graves siniestros ocurridos este año en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero y en Urda (Toledo) el 28 de octubre, denunciando los trabajadores el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en febrero con el Ministerio de Transportes, departamento que actualmente dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.