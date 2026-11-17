Las fuerzas armadas de Ucrania han asestado un nuevo golpe estratégico contra Rusia al inutilizar parte del puente de Crimea, una infraestructura clave que conecta el territorio ruso con la península anexionada ilegalmente en 2014. El ataque, ejecutado este martes mediante una oleada de misiles de crucero Flamingo —desarrollados íntegramente por la industria militar ucraniana—, ha provocado el desprendimiento de una sección central de varios cientos de metros sobre las aguas del mar Negro.

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Tras el impacto, el gobernador impuesto por el Kremlin en Crimea, Serguéi Aksiónov, ha confirmado la ofensiva y ha ordenado la suspensión total del tráfico viario y ferroviario. Por su parte, el Ejecutivo ruso ha convocado una reunión extraordinaria para evaluar el alcance de los desperfectos y planificar las labores de reconstrucción de uno de los principales símbolos de Vladímir Putin. Aunque Moscú no ha ofrecido aún una valoración oficial detallada de los daños, canales militares rusos vinculados al grupo Wagner y diversas imágenes difundidas en redes sociales corroboran la gravedad del derrumbe.

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Esta ofensiva llega apenas 24 horas después de que Kiev lanzara un ataque previo con drones contra la misma estructura, el cual ocasionó daños leves en uno de sus arcos y obligó a interrumpir temporalmente la circulación. Para esta segunda jornada consecutiva de ataques, el ejército ucraniano ha recurrido a los misiles FP-5 Flamingo, unos proyectiles diseñados durante la guerra capaces de alcanzar objetivos a 3.000 kilómetros de distancia, volar a 900 kilómetros por hora y transportar una ojiva de más de una tonelada.

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La inutilización del puente supone un grave revés logístico para Rusia, ya que deja a la península de Crimea prácticamente aislada. La única vía terrestre alternativa hacia la región transcurre a través de un corredor que parte de Rostov y atraviesa los territorios ocupados de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, una ruta expuesta de forma constante al alcance de los drones ucranianos.

El ataque de este martes evidencia además la evolución tecnológica y operativa de Kiev tras casi cinco años de conflicto. Mientras que en octubre de 2022 los servicios de inteligencia ucranianos lograron dañar la infraestructura mediante una compleja operación de sabotaje con un camión bomba, y en julio de 2023 emplearon drones marinos, en esta ocasión han conseguido vulnerar uno de los enclaves más protegidos de Rusia utilizando armamento de largo alcance de producción nacional.