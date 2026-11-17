El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su compromiso de impulsar una reforma de la legislación electoral para que las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra a causa de la violencia de ETA puedan volver a ejercer su derecho al voto en los municipios en los que estuvieron empadronados.

Lee tambien: Las casas de apuestas sitúan a Feijóo como claro favorito para el 29N y pagan la victoria del PSOE cinco veces más

Durante un mitin celebrado este lunes en Pamplona, Feijóo defendió esta iniciativa —incluida en su programa electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre— como un acto de reparación moral: «Eso sí es dignidad, eso sí es memoria y eso sí es justicia». El dirigente popular subrayó que existen miles de españoles a los que la banda terrorista «no consiguió doblegar», pero a los que sí logró expulsar de sus hogares y de su tierra, asegurando que, si llega a La Moncloa, pondrá en marcha ayudas para todos aquellos que deseen regresar a los lugares de los que fueron echados.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

En el acto, en el que estuvo arropado por la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, y por el presidente del PP navarro, Sergio Sayas, Feijóo cargó también contra los pactos del PSOE con EH Bildu en las instituciones navarras y nacionales. El líder del PP rechazó que sea la formación abertzale quien marque el relato sobre la Ley de Memoria Democrática y sentenció con firmeza que no permitirán que la historia les otorgue «la última palabra».

Lee tambien: RTVE, Atresmedia y La Séptima emitirán en directo el cara a cara entre Sánchez y Feijóo este jueves

Asimismo, en un contexto marcado por los recientes incidentes sufridos por miembros de su partido en el País Vasco, Feijóo reivindicó el derecho de los constitucionalistas a hacer campaña con normalidad democrática, advirtiendo frente a las intimidaciones y agresiones que «la calle es de todos los españoles» y que no darán «ni un paso atrás».