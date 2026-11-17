La esperada entrevista de Carlos Franganillo al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, emitida este lunes en el horario de acceso al prime time de «Informativos Telecinco», ha provocado una amplia reacción crítica en redes sociales. El encuentro, que suponía el regreso del jefe del Ejecutivo a un plató de Mediaset tras tres años de ausencia y el estreno del periodista asturiano entrevistándole al frente de los informativos de la cadena privada, estuvo marcado por las continuas interrupciones, la gestión del tiempo y un clima de elevada tensión que derivó en las protestas del propio mandatario en directo.

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El regreso de Pedro Sánchez a Mediaset en plena campaña hacia el 29 de noviembre

La comparecencia de Pedro Sánchez en Telecinco se enmarca en su ronda de intervenciones televisivas previas a las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno no acudía al grupo de comunicación desde diciembre de 2023, fecha en la que concedió una entrevista poco antes de la jubilación de Pedro Piqueras. Aunque Carlos Franganillo ya había conversado en varias ocasiones con el dirigente socialista durante su anterior etapa como presentador del «Telediario» de RTVE, esta ha sido la primera vez que ambos se han sentado frente a frente desde que el comunicador asumió la dirección de los informativos de Mediaset.

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Esta entrevista se produjo además en la misma jornada en la que la cadena había propuesto inicialmente celebrar el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ante la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para llevarlo a cabo en este canal, el debate quedó fijado finalmente para el próximo jueves 19 de noviembre bajo la organización de la Academia de la Televisión y con la moderación de su presidenta, María Casado. Con esta visita a «Informativos Telecinco», Sánchez suma ya cinco apariciones televisivas desde la convocatoria electoral, tras haber pasado previamente por «La Revuelta» de David Broncano y «El Perro Andaluz» de Manu Sánchez en La 1 de TVE, así como por «La Última Hora» de Javier Ruiz y «Fuera de Control» con Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima.

Reproches por la gestión, interrupciones y quejas del presidente en el plató

Desde el inicio de la conversación, el tono institucional y de fiscalización derivó hacia un intercambio marcado por la confrontación. Franganillo comenzó cuestionando los incumplimientos del programa electoral de 2023 y los cambios de postura respecto a la ley de amnistía para los encausados por el Procés, a lo que Sánchez replicó: «Hice de la necesidad virtud y necesitábamos sacar adelante un Gobierno para devolver la calma en Cataluña». Asimismo, el periodista le preguntó por el tono del exministro Óscar Puente, frente a lo cual el presidente defendió que él nunca ha insultado a sus adversarios políticos, recordando la expresión «me gusta la fruta» pronunciada por Isabel Díaz Ayuso.

A lo largo de la entrevista se abordaron otros asuntos de la actualidad política y económica, como la ausencia de medidas de alcance en materia de vivienda tras ocho años en la Moncloa, la falta de presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante la última legislatura, el traslado de responsabilidades a las comunidades autónomas en situaciones de emergencia, la gestión de la DANA en Valencia y las dos catástrofes ferroviarias registradas en la alta velocidad española.

Pedro Sánchez, sobre el problema de la vivienda en España: "Hay que construir vivienda, por supuesto. Pero no solamente está en el cuánto tenemos que construir, sino para quién" #SánchezEnT5 > https://t.co/AXvog0mEKc pic.twitter.com/N92poxeVC3 — Informativos Telecinco (@informativost5) November 16, 2026

La tensión aumentó al tratar el asalto ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio y los supuestos avisos previos no atendidos, momento en el que Sánchez respondió al presentador: «A lo mejor es que está usted mal informado».

Pedro Sánchez, sobre la gestión del Gobierno durante los primeros días de la crisis de Ceuta: "Yo soy presidente del Gobierno 24/7 con independencia de cuál sea el código postal" #SánchezEnT5 > https://t.co/AXvog0mEKc pic.twitter.com/3ZePV3creX — Informativos Telecinco (@informativost5) November 16, 2026

Pedro Sánchez niega que las mafias estuvieran detrás de la entrada masiva a Ceuta: "Yo no he dicho que fueran, dije que podrían ser" #SánchesEnT5https://t.co/eeO7lwDDk4 — Informativos Telecinco (@informativost5) November 16, 2026

El instante de mayor fricción se produjo en el tramo final de la emisión, cuando Carlos Franganillo reclamó brevedad en las respuestas tras varias interrupciones encadenadas. Ante la falta de margen para desarrollar sus argumentos, Pedro Sánchez interrumpió la dinámica para reclamar su turno de palabra: «Usted habla y yo también tengo derecho a hablar. Por tanto, no me diga que ya terminamos porque usted hace su reflexión y yo merezco hacer también la reflexión. Los espectadores también merecen una explicación ya que me invita a esta entrevista».

A Pedro Sánchez se le hinchan las pelotas con mucha clase. Yo ya le habría hecho comer un zapato… pic.twitter.com/kp32Prq85W — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 16, 2026

El malestar de la audiencia ante la gestión de los tiempos en plató

Una vez finalizado el espacio informativo, las plataformas digitales, especialmente la red social X, concentraron un elevado volumen de mensajes procedentes de los televidentes. En estas publicaciones predominó el cuestionamiento hacia el ritmo y la dinámica establecidos durante la conversación entre el comunicador y el jefe del Ejecutivo.

De acuerdo con las reacciones registradas entre el público, el foco de las críticas se situó en la gestión temporal de la emisión. Los usuarios que siguieron el encuentro apuntaron a una evidente pérdida de control sobre los tiempos asignados para el desarrollo de las cuestiones planteadas, lo que derivó en una percepción generalizada de falta de margen para el intercambio ordenado de ideas.

A esta valoración sobre la estructura temporal del espacio informativo se sumó el señalamiento de un exceso de protagonismo por parte del entrevistador. Este enfoque provocó que términos como «incredulidad» e «incomodidad» centraran una parte significativa de los mensajes difundidos por la audiencia tras la emisión, reflejando el desacuerdo de los espectadores con el tono y la ejecución de la entrevista.