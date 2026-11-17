Rafael Martínez-Peñalver pone en valor el trabajo, la perseverancia y el compromiso de la Policía Portuaria, especialmente en momentos críticos por la crisis migratoria en el puerto de Ceuta.

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Durante una jornada de reuniones con profesionales portuarios, el candidato del Partido Popular al Congreso trasladó al sector empresarial su compromiso de reducir la burocracia y eliminar trabas administrativas para facilitar la actividad económica.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.