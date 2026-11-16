Los sindicatos ferroviarios han convocado una huelga general para este martes en toda España, con el objetivo de exigir mejoras en la seguridad tanto para los trabajadores como para los pasajeros. La convocatoria se produce tras accidentes recientes en Adamuz y Urda, y se espera que tenga un gran seguimiento.

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Renfe y Adif han recomendado a los pasajeros buscar transportes alternativos al tren debido a la huelga. La empresa ferroviaria ha anunciado que el servicio de Cercanías se verá especialmente afectado, y ha instado a los usuarios a considerar otras opciones de transporte.

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Reivindicaciones de los sindicatos

Los sindicatos, incluidos CCOO, UGT, CSI-F, el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), SFF-CGT y USO, han manifestado que las medidas adoptadas por el Gobierno y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria son insuficientes. Exigen más personal y mejor formación para evitar futuros accidentes.

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El paro de este martes es visto como el último gran acto de presión antes de las elecciones del 29 de noviembre, que determinarán con qué Gobierno deberán continuar las negociaciones. Los sindicatos han dejado claro que no ven margen para desconvocar la huelga, incluso si el Ministerio de Transportes los convocara nuevamente.

Impacto en el servicio ferroviario

La huelga afectará a todas las actividades ferroviarias, incluyendo a los maquinistas de Renfe, Ouigo, Iryo y cinco operadoras de transporte de mercancías, así como a los trabajadores de Adif y las tripulaciones. Renfe ha establecido servicios mínimos en Cercanías equivalentes al 75% de las circulaciones en hora punta y del 50% el resto del día. En trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos serán del 72%, y del 65% en trenes de Media Distancia.

Las operadoras privadas de trenes de pasajeros, Iryo y Ouigo, también se verán afectadas. Iryo ha fijado unos servicios mínimos del 70%, lo que implica que 12 de sus 40 trenes programados no circularán. Ouigo ha cancelado 10 de sus 28 trenes.

Los sindicatos consideran la huelga de este martes como un acto crucial de reivindicación antes de las elecciones, esperando que el futuro Gobierno implemente medidas de seguridad ferroviaria más efectivas.