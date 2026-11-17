El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha protagonizado este lunes un multitudinario mitin en Santa Cruz de Tenerife ante más de 3.000 simpatizantes, enmarcado en el arranque de su gira por el archipiélago canario. Desde allí, el líder de la formación ultranacionalista ha centrado todas sus críticas en la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado directamente de la extrema presión migratoria que sufren las islas.

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Con un tono muy endurecido y ante un archipiélago marcado por las recientes cifras récord de llegadas de cayucos, Abascal ha clamado que «Canarias para los canarios y España para los españoles, ¡basta ya de invasión migratoria!». El dirigente de Vox ha calificado las recientes llegadas masivas de migrantes como un acto planificado de «traición» y ha cargado duramente contra las soluciones propuestas por otras formaciones, tachando de «terrorífico» que la respuesta se limite a repartir el problema por el resto del territorio nacional.

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Asimismo, Abascal ha reivindicado la necesidad de aplicar políticas de «prioridad nacional», militarizar el control de las fronteras y retirar las subvenciones públicas a aquellas organizaciones no gubernamentales que, a su juicio, colaboran en el fomento de la inmigración irregular. El mitin en tierras tinerfeñas marca el pistoletazo de salida a una intensa ruta electoral por las islas en plena recta final de la campaña de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

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