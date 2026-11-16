El despliegue policial en Manresa, que obligó a desalojar un convoy e interrumpió temporalmente el servicio de la línea R4, se saldó sin la localización del fugitivo buscado por el atentado con explosivos en Oviedo.

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Un aviso ciudadano ha desencadenado este lunes un amplio operativo policial en Cataluña. Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra han registrado un tren de Rodalies de la línea Manresa-Barcelona tras recibir una alerta que situaba en la zona a Manuel F., conocido como ‘El Ruso’, el fugitivo buscado desde el pasado 10 de noviembre por su presunta implicación en la colocación de un artefacto explosivo en Oviedo —que causó la muerte de un agente— y por el tiroteo a una menor de 17 años.

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El aviso en un bar de Manresa

La alerta se originó por la mañana, cuando la trabajadora de un establecimiento de hostelería en Manresa reconoció al sospechoso después de que este entrara a tomar un café cortado. Según el testimonio recogido por los agentes, el individuo —que vestía chaqueta negra, camisa verde, pantalones y zapatos oscuros, y portaba una mochila— abandonó el local sin abonar la consumición tras alegar que iba a retirar efectivo, momento en el que se activó la alerta.

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A raíz de este aviso, las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo de búsqueda tanto en la estación de autobuses como en las instalaciones ferroviarias de la zona.

Afectaciones en el servicio de Rodalies

Como parte del operativo, los agentes interceptaron y obligaron a desalojar un convoy de la línea R4 que circulaba en dirección a Barcelona. La actuación policial obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre las estaciones de Cerdanyola del Vallès y Montcada i Reixac-Manresa, estableciéndose un servicio alternativo por carretera para mitigar el impacto en los viajeros.

Una vez realizada la inspección exhaustiva del convoy, los agentes descartaron que el sospechoso se encontrara en su interior, por lo que las labores de búsqueda para localizar al fugitivo continúan activas.

Este incidente se suma a las incidencias registradas en la red de Rodalies en las últimas jornadas y coincide con las vísperas de la huelga ferroviaria convocada para este martes, para la cual se han establecido unos servicios mínimos del 66% en las horas punta y del 33% durante el resto de la jornada.