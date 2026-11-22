El precio de la gasolina en Ceuta parte de 1,499 euros por litro este domingo, 22 de noviembre de 2026, en dos estaciones de ON365. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el promedio de la gasolina 95 en las diez estaciones analizadas es de 1,545 euros por litro.
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El precio medio de la gasolina 98 es de 1,561 euros por litro, mientras que el del gasóleo A se sitúa en 1,720 euros por litro. Para la gasolina 95, los precios van de 1,499 a 1,594 euros por litro; para el gasóleo A, de 1,699 a 1,744 euros.
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Las gasolineras más baratas hoy
Las dos estaciones de ON365 encabezan la relación de precios más bajos de los tres carburantes. Estas son las cinco opciones más baratas para cada producto, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos los precios se expresan en euros por litro.
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Gasolina 95
- ON365, muelle Alfau, s/n: 1,499 €/l.
- ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,499 €/l.
- CEPSA, avenida Juan de Borbón, 27: 1,524 €/l.
- DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,548 €/l.
- Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,548 €/l.
Las dos estaciones de ON365 comparten el precio mínimo de gasolina 95, por debajo del promedio de 1,545 €/l. CEPSA, en la avenida Juan de Borbón, también queda por debajo de esa media.
Gasolina 98
- ON365, muelle Alfau, s/n: 1,539 €/l.
- ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,539 €/l.
- Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 €/l.
- CEPSA, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 €/l.
- DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,578 €/l.
El precio de la gasolina 98 en las dos estaciones de ON365 es de 1,539 €/l, frente a una media de 1,561 €/l. Shell Muelle Dato y CEPSA en Juan de Borbón también ofrecen este carburante por debajo del promedio.
Diésel
- ON365, muelle Alfau, s/n: 1,699 €/l.
- ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 €/l.
- DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,718 €/l.
- Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,718 €/l.
- Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,718 €/l.
El mínimo del gasóleo A es de 1,699 €/l en las dos estaciones de ON365. Las otras tres estaciones de esta relación marcan 1,718 €/l, por debajo del precio medio de 1,720 €/l.
Las más caras
Para la gasolina 95, el precio más alto recogido por el Ministerio para la Transición Ecológica es de 1,594 €/l. Dos estaciones de CEPSA alcanzan ese importe:
- CEPSA, avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/l.
- CEPSA, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/l.
- DISA Puerto, avenida Cañonero Dato, 10: 1,548 €/l.
La diferencia entre el máximo y el mínimo de gasolina 95 es de 0,095 euros por litro. El precio de DISA Puerto coincide con el de DISA Varadero y Shell Catena para ese carburante.
Consejos
Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. Una misma marca puede tener establecimientos con precios distintos, como ocurre con CEPSA en la relación de gasolina 95.
También es útil revisar el importe en el surtidor antes de llenar el depósito. Para elegir entre las opciones, puede tenerse en cuenta tanto el precio por litro como el trayecto hasta la gasolinera.
Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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