Entre los árboles singulares de Ceuta figuran el castaño del arroyo Calamocarro y el roble andaluz de la fuente de los Perros, vestigios del paisaje agrícola y forestal de la ciudad.

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El primero se encuentra en Huerta Serrano, en la sierra de Benzú. El segundo está en el entorno de Benzú, cerca del nacimiento del arroyo Calamocarro. Ambos son vestigios de paisajes anteriores: una finca agrícola en el caso del castaño y un robledal en el del quejigo.

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El castaño del arroyo Calamocarro

El Castaño de Ceuta pertenece a la especie Castanea sativa. Su altura ronda los 7 m y se calcula que tiene más de 400 años. Su tronco tiene alrededor de 7 m de perímetro.

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En el mismo entorno crecen al menos 7 castaños de edad y tamaño semejantes a los del ejemplar. Quercus suber, Crataegus monogyna y Chamaerops humilis son algunas de las especies autóctonas presentes, junto a un pino singular bicentenario.

La presencia de estos castaños está ligada al pasado agrícola de Huerta Serrano. El ejemplar es un vestigio de una antigua finca. Tanto el rodal como el propio árbol aparecían mencionados en el inventario botánico que realizó el ingeniero de Montes Máximo Laguna el 31 de julio de 1860.

La mayor parte de los castaños fue talada durante la construcción de la Carretera de Impermeabilización, que une Benzú con la frontera del Tarajal; la tala la llevó a cabo la empresa responsable de la obra. La Unión Europea declaró la zona Zona de Especial Protección para las Aves.

El camino hasta Huerta Serrano

Para llegar al castaño se toma la ruta SL-CE 3, que sigue el arroyo Calamocarro. El recorrido asciende hacia el fuerte de Aranguren y pasa por el mirador de Beliones, en García Aldave.

En Huerta Serrano, el castaño comparte el entorno con árboles de la misma especie y otras plantas autóctonas. Está pendiente su declaración como Monumento Natural por la ciudad de Ceuta.

Un roble andaluz junto a la fuente

El árbol situado junto a la fuente de los Perros pertenece a la especie Quercus canariensis, conocida como quejigo moruno o roble andaluz. Tiene más de 200 años, alcanza 30 m de altura y presenta un perímetro de 4,70 m.

A diferencia del castaño, vinculado a una antigua finca agrícola, el quejigo es un vestigio del robledal que existía en la zona. En sus cercanías pueden observarse rodales jóvenes de la misma especie, fruto de la regeneración natural del bosque.

El árbol comparte hábitat con especies autóctonas presentes también en el entorno del castaño: Quercus suber, Crataegus monogyna y Chamaerops humilis. Su declaración como Monumento Natural por la ciudad de Ceuta está igualmente pendiente.

Un sendero entre las torres

Para acceder al quejigo puede utilizarse el sendero que une la torre Anyera y la torre de Aranguren. La ruta sigue el trazado de la carretera de García Aldave y pasa cerca del lugar donde nace el arroyo Calamocarro, conocido también como fuente de los Generales.

Los dos árboles permiten conocer aspectos distintos del entorno de Benzú y Calamocarro: la presencia de castaños ligada a una finca agrícola y la continuidad del quejigo moruno en un espacio donde quedan ejemplares jóvenes de la especie.

Fuentes: «Castaño de Ceuta», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0); «Quejigo moruno de la fuente de los perros», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0). Consultadas el 22-11-2026.

Foto: Thunderbolt u2, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

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