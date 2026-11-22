A poco más de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, la Mutualidad de Procuradores ha manifestado su preocupación por la falta de avance en la aprobación del reglamento para la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la cual ya estaba prevista en la Ley 2/2026, de 29 de julio.

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En este contexto, solo los partidos PSOE, ERC y Adelante Andalucía han incluido compromisos específicos sobre la pasarela en sus programas electorales. El PSOE, por ejemplo, propone desarrollar reglamentariamente la pasarela al RETA y garantizar el reconocimiento de los aportes acumulados en las mutualidades alternativas para acceder a pensiones adecuadas.

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Por su parte, ERC ha planteado que los mutualistas sean integrados en el RETA en igualdad de derechos, reconociendo todos los años aportados. También han instado a desarrollar reglamentariamente la pasarela para quienes provienen de mutualidades.

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Adelante Andalucía, que solo concurrirá en esta comunidad, ha solicitado un reglamento urgente para que los ahorros en las mutualidades alternativas se traduzcan en una pensión pública digna.

Mientras tanto, la Mutualidad de Procuradores ha expresado su descontento por finalizar la legislatura sin la concretación del reglamento y ha manifestado su intención de trasladar esta exigencia al nuevo Gobierno. Según indican, la pasarela no puede ser activada hasta que el reglamento establezca cómo se transfieren los derechos económicos acumulados.