Vox Ceuta ha compartido un mensaje del líder de su partido, Santiago Abascal, quien se pronunció sobre el tema del racismo.

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En su declaración, Abascal subraya que no le importa el color de piel de las personas, sino lo que estas tienen en la cabeza. El líder señala su hartazgo ante lo que califica como «cantinela del racismo».

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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