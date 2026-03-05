El conjunto blanco recibe este jueves al equipo italiano en el Movistar Arena con el objetivo de consolidar su cuarta posición en la tabla. Tras la derrota sufrida en el partido de ida, los de Chus Mateo buscan hacer valer su fortaleza como locales frente a una Virtus que apura sus opciones de alcanzar los puestos de «play-in».

El Real Madrid regresa a la acción europea este jueves, 5 de marzo, para afrontar un duelo crucial en la trigésima jornada de la Euroliga. El equipo madridista se mide a la Virtus de Bolonia en el Movistar Arena, un escenario donde los blancos se han mostrado casi intratables esta temporada con un balance de 13 victorias y una sola derrota. Este factor campo se antoja fundamental para un Madrid que busca afianzarse en las plazas de privilegio que dan acceso directo a los «play-offs».

El encuentro tiene tintes de revancha para el cuadro español. En la jornada inaugural de la presente campaña, el conjunto italiano logró sorprender al Real Madrid en Bolonia con un resultado de 74-68. Ahora, situados en la cuarta plaza de la clasificación general, los blancos quieren resarcirse de aquel tropiezo y sumar un triunfo que les permita seguir acechando las posiciones nobles de la competición.

La Virtus de Bolonia: una final en cada jornada

Enfrente estará una Virtus de Bolonia que llega a la capital de España con la moral reforzada tras vencer al FC Barcelona la semana pasada. Sin embargo, su situación clasificatoria es delicada: con un registro de 13 victorias y 16 derrotas, los italianos ocupan la decimocuarta posición, situándose a tres partidos de distancia de la zona de «play-in».

Para el equipo transalpino —que estuvo bajo las órdenes de Sergio Scariolo entre 2021 y 2023—, el duelo en Madrid se presenta como una auténtica final. Un nuevo revés en territorio español supondría un varapalo casi definitivo para sus aspiraciones de disputar la postemporada europea. Por su parte, el Real Madrid intentará aprovechar su solidez en casa en el segundo de los tres encuentros consecutivos que disputará en su feudo.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Virtus de Bolonia

El espectáculo del baloncesto continental se cita en el Movistar Arena en una franja horaria clave para los aficionados españoles. El conjunto blanco deberá prestar especial atención a la intensidad defensiva de los italianos, que ya demostraron en el partido de ida su capacidad para neutralizar el ataque madridista.