El nuevo sorteo europeo ofrece la posibilidad de obtener un sueldo mensual durante 30 años; consulte la combinación ganadora y el número ‘Sueño’ de este 5 de marzo

Este jueves, 5 de marzo de 2026, se celebra un nuevo sorteo de EuroDreams, la lotería europea que ha revolucionado los juegos de azar al ofrecer premios en forma de pagos mensuales. Gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este sorteo se realiza conjuntamente con otros países del continente, generando una gran expectación cada lunes y jueves.

A continuación, podrá consultar la combinación premiada y el número ‘Sueño’ en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales tras la celebración del sorteo en París.

Resultado de EuroDreams de hoy, jueves 5 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

X, X, X, X, X y X Número Sueño: X *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Funcionamiento y reglas de EuroDreams

El sorteo de EuroDreams presenta una mecánica sencilla pero diferenciada de otros juegos tradicionales. Para participar, el jugador debe elegir seis números en una tabla que va del 1 al 40, y un número adicional, denominado ‘Sueño’, en una tabla del 1 al 5.

El precio de cada apuesta es de 2,50 euros. Los sorteos se celebran dos veces por semana, los lunes y los jueves, aproximadamente a las 21:00 horas.

Categorías de premios y el «sueldo» mensual

A diferencia de los botes acumulados habituales en otras loterías, EuroDreams destaca por sus premios de primera y segunda categoría en forma de rentas temporales:

Primera categoría: 6 aciertos más el número ‘Sueño’. El premio consiste en un pago de 20.000 euros al mes durante 30 años. Segunda categoría: 6 aciertos. El premio es de 2.000 euros al mes durante 5 años. Resto de categorías: Existen premios fijos para quienes acierten 5, 4, 3 o 2 números, cuya cuantía varía en función del escrutinio de cada sorteo.

Cobro de premios y caducidad

Para el cobro de los premios de EuroDreams, se sigue el protocolo habitual de Loterías y Apuestas del Estado. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden percibirse en los puntos de venta de la Red Comercial. Para los premios superiores o las rentas mensuales, es necesario acudir a las entidades bancarias autorizadas.

Al igual que otros sorteos, los premios de EuroDreams tienen una fecha de caducidad de 90 días, contando a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de los datos. Se advierte a los usuarios que la única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).