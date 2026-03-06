El mega sorteo europeo pone en juego un extraordinario bote este viernes; consulte la combinación ganadora y los ‘soles’ de este 6 de marzo

Este viernes, 6 de marzo de 2026, se celebra un nuevo sorteo de Eurojackpot, el mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y otros 18 países del espacio económico europeo. La expectación es máxima entre los participantes que aspiran a hacerse con el bote acumulado de este juego de azar, gestionado en España por la ONCE.

A continuación, podrá consultar los números premiados y los soles de hoy en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales tras la celebración del sorteo en Helsinki.

Resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 6 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X y X

X, X, X, X y X Soles: X y X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Mecánica de juego: Cómo participar

Para participar en el Eurojackpot, el jugador debe seleccionar cinco números en una tabla del 1 al 50, además de dos soles en una tabla adicional del 1 al 12. El precio de cada combinación sencilla es de 2,00 euros.

Los sorteos se llevan a cabo todos los martes y viernes, y el objetivo principal es acertar los siete números (los cinco principales más los dos soles) para obtener el premio máximo o bote.

Categorías de premios

El Eurojackpot cuenta con 12 niveles de premios diferentes, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún tipo de recompensa. La primera categoría, que corresponde al bote, se logra al acertar la combinación completa de 5 números y 2 soles. Las categorías inferiores premian diversas combinaciones de números y soles, permitiendo una estructura de premios muy competitiva a nivel europeo.

Cobro de premios y caducidad

El procedimiento para el cobro de premios sigue las normas habituales de los productos de lotería de la ONCE. Los premios pueden validarse en los puntos de venta autorizados y, en función de su cuantía, se requerirá seguir los protocolos específicos de la entidad para el cobro de cantidades significativas.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales.