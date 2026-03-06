Consulte los resultados del Cuponazo, el Super ONCE y el Triplex; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy grandes premios en sus sorteos diarios de este 6 de marzo

Este viernes, 6 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra sus sorteos más esperados de la semana, ofreciendo múltiples oportunidades de fortuna a través de sus distintas modalidades de juego. Desde el especial Cuponazo de los viernes hasta las extracciones múltiples del Super ONCE y el Triplex, los participantes aguardan la publicación de los números agraciados que pueden repartir millones de euros en toda España.

A continuación, puede consultar las combinaciones ganadoras de la jornada en cuanto se celebren los sorteos oficiales y se verifiquen los datos.

Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de los viernes es uno de los sorteos estrella de la ONCE, ofreciendo un premio principal de hasta 9 millones de euros a las cinco cifras más la serie. Además, cuenta con numerosos premios adicionales para los números que coincidan parcialmente con la combinación premiada.

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie: XXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Super ONCE

El sorteo del Super ONCE se celebra cinco veces al día de lunes a domingo. El jugador selecciona entre 5 y 11 números, en un intervalo del 1 al 50. En cada sorteo se extraen un total de 20 números que determinan las combinaciones ganadoras.

Primer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Segundo sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Tercer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Cuarto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Quinto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE es un sorteo diario que se puede jugar hasta cinco veces al día por tan solo 50 céntimos. El premio máximo es de 150 euros si se logra acertar las tres cifras en el mismo orden de extracción.

Primer sorteo: XXX

XXX Segundo sorteo: XXX

XXX Tercer sorteo: XXX

XXX Cuarto sorteo: XXX

XXX Quinto sorteo: XXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Historia y funcionamiento

Los sorteos de la ONCE han evolucionado significativamente desde sus inicios en el siglo pasado. Mientras que el Cuponazo de los viernes destaca por su elevadísima cuantía económica, el Super ONCE y el Triplex ofrecen un formato dinámico y frecuente, permitiendo a los jugadores optar a premios menores pero con una alta recurrencia.

Nota: Este medio no se hace responsable de errores u omisiones en la información proporcionada. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales.