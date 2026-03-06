El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ofrece una nueva oportunidad para obtener un premio millonario este 6 de marzo; consulte la combinación ganadora, el complementario y el reintegro

Este viernes, 6 de marzo de 2026, se celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto, una de las modalidades de juego más arraigadas en España bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La expectación entre los participantes es máxima, especialmente ante la posibilidad de que el bote acumulado, que asciende a 3,5 millones de euros, encuentre hoy un acertante de primera categoría.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de hoy se actualizará en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial.

Resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 6 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

X, X, X, X, X y X Complementario: X

X Reintegro: X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Tipos de apuesta en la Bonoloto

En la Bonoloto existen dos tipos de apuestas principales para los jugadores:

Apuesta simple: el participante debe escoger seis números del 1 al 49. Se pueden jugar de 1 a 8 apuestas por boleto como máximo.

el participante debe escoger seis números del 1 al 49. Se pueden jugar de 1 a 8 apuestas por boleto como máximo. Apuesta múltiple: el jugador puede escoger más de seis valores, con un tope de once. Como es lógico, cuanto mayor es el número de múltiples, mayores son las posibilidades de ganar, pero mayor es también el coste de las apuestas.

Para jugar a la Bonoloto basta únicamente elegir 6 números en una tabla del 1 al 49. Cada apuesta vale 0,50 € (50 céntimos) y deben realizarse al menos dos apuestas para que el boleto sea válido.

Dónde y cómo cobrar la Bonoloto

En la Bonoloto podemos encontrar dos tipos de premios según su cuantía:

Premios mayores: aquellos que son mayores o iguales a 2.000 euros.

aquellos que son mayores o iguales a 2.000 euros. Premios menores: los menores de 2.000 euros.

Existen diferencias a la hora de poder cobrar cada modalidad. Por un lado, los premios menores o inferiores a 2.000 euros se pueden percibir en los diferentes puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que actualmente son casi 11.000 en toda la geografía nacional.

Por su parte, para cobrar los premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros) hay que acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE, que a día de hoy se extiende a una red de más de 6.000 oficinas bancarias.

Cuándo caducan los premios de la Bonoloto

Tanto los premios mayores como los menores de la Bonoloto tienen una fecha de caducidad de 90 días; es decir, tres meses a partir del día siguiente a la celebración del último sorteo asociado a las apuestas recogidas en el resguardo.

Este medio no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Se advierte a los usuarios que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).