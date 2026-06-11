AVISO PRE-SORTEO — La Primitiva

Se informa que el sorteo de La Primitiva correspondiente al día jueves 11 de junio de 2026 se celebra hoy y que, en el momento de publicación de este aviso, todavía no se dispone de los números ganadores. Se recuerda que la publicación oficial de la combinación ganadora, así como de los datos complementarios del sorteo, será realizada por la entidad gestora del juego en sus canales institucionales.

Se podrá comprobar más tarde, una vez concluida la extracción, la combinación premiada compuesta por los seis números principales, además del número complementario y del reintegro. También se indicará, cuando proceda, la resolución sobre la opción Joker, que actúa de forma independiente a la combinación principal. Se advertirá que todas las modalidades y particularidades oficiales del sorteo serán las que figuren en la comunicación emitida por la entidad responsable.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la mecánica del sorteo comprende la determinación de la combinación ganadora principal y de los elementos complementarios que resulten aplicables a la categorización de premios. Las modalidades de apuesta autorizadas serán las que se encuentren recogidas en la normativa y en las bases del juego publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se especifica que la opción Joker se gestiona como una apuesta independiente de la combinación principal y que su resolución se publicará de forma separada, según proceda.

Se precisará, en su caso, la relación entre cada modalidad de apuesta y los criterios de adjudicación de premios, así como los requisitos formales para la validación de boletos, conforme a lo establecido por la entidad gestora. Cualquier duda sobre las modalidades o la mecánica será remitida a la documentación oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30. La difusión de los resultados será responsabilidad de la entidad gestora y se efectuará a través de sus canales oficiales. Se podrá seguir la publicación y consulta de los resultados en la página oficial indicada por la operadora:

Se recomienda que cualquier seguimiento en tiempo real se realice únicamente por los canales institucionales de la entidad responsable, donde se emitirán las comunicaciones y actualizaciones oficiales del sorteo.

Verificación de los premios

Una vez publicada la combinación ganadora por la entidad gestora, los premios deberán ser verificados y comprobados mediante los cauces oficiales habilitados. La validez de las apuestas y la potestad de cobro quedarán sujetas a la comprobación del boleto en el punto de venta autorizado o en las instalaciones y procedimientos que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tenga establecidos. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).