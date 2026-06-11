AVISO PRE-SORTEO — jueves 11 de junio de 2026: Sorteo de la ONCE

Se comunica que hoy, jueves 11 de junio de 2026, se celebra el sorteo correspondiente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el presente momento no se dispone de los números ganadores; los resultados oficiales serán publicados y verificados por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) tras la finalización de las extracciones y los procesos de cotejo establecidos.

En las horas posteriores al desarrollo del sorteo se podrá comprobar, a partir de las fuentes oficiales, la siguiente información relativa al acto de extracción y a las distintas modalidades de juego:

La combinación premiada constituida por el número de cinco cifras y la serie asignada.

La existencia y determinación de complementario o reintegro, en los supuestos en que proceda según la modalidad jugada.

La relación de premios por categoría y su correspondencia con las series y fracciones, cuando resulte aplicable.

Las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados al sorteo, así como las particularidades técnicas de cada una de ellas.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que, en los sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la mecánica principal consiste en la extracción de un número de cinco cifras junto con la asignación de una serie. Se especifica que, dependiendo de la modalidad contratada por el comprador, podrán coexistir diferentes premios y criterios de imputación basados en la coincidencia del número y la serie.

Asimismo, serán explicadas las modalidades diarias del Cupón y los juegos vinculados, describiéndose las opciones de apuesta disponibles, la periodicidad de emisión y las reglas que determinan la asignación de premios. La normativa y los manuales operativos serán los que establezcan los mecanismos válidos para la validación y cobro de las apuestas premiadas.

Horario y seguimiento oficial

La extracción y el proceso de validación se desarrollarán a lo largo del día. Para el seguimiento en tiempo real y la consulta de las listas oficiales, se remitirá a la web de la entidad gestora. Se recomienda que la verificación final se efectúe mediante las vías oficiales publicadas por el operador.

Enlace oficial de la entidad gestora (seguimiento y consulta de resultados): https://www.juegosonce.es/

Verificación de los premios

Los resultados definitivos serán los publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y deberán ser consultados en las fuentes oficiales habilitadas. Las agencias de pago y los canales autorizados efectuarán los controles pertinentes antes de la liquidación de premios. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).