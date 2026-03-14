La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia un aumento de la nubosidad a partir de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 18 grados.

La ciudad autónoma de Ceuta afronta una jornada de sábado marcada por la inestabilidad meteorológica, especialmente durante las horas centrales del día. Según el pronóstico detallado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tras una madrugada de cielos poco nubosos, se espera un cambio significativo en las condiciones atmosféricas a partir de las 06:00 horas.

El aumento de la cobertura nubosa vendrá acompañado de precipitaciones, que darán paso a un ambiente predominantemente nuboso que se prolongará hasta las 18:00 horas. A partir de esa franja vespertina, la nubosidad comenzará a remitir, dejando un escenario de cielos poco nubosos hasta la caída de la noche.

Estabilidad térmica y vientos del oeste

En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros en Ceuta no experimentarán grandes variaciones en comparación con las jornadas precedentes. Se espera que la temperatura máxima se sitúe en los 18 grados, manteniendo niveles similares a los registrados ayer. Por su parte, las temperaturas mínimas continuarán oscilando en torno a los 13 grados, lo que garantiza un ambiente templado durante todo el día.

En el apartado eólico, la AEMET prevé que predomine un viento de dirección oeste, que marcará la tónica de este sábado en el entorno del Estrecho. Los ciudadanos deberán tener en cuenta estas previsiones de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde, antes de planificar sus actividades al aire libre en la ciudad.