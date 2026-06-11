Se informa que hoy, jueves 11 de junio de 2026, se celebrará el sorteo de la Bonoloto gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el momento de publicación de este aviso previo al sorteo no se dispone todavía de los números ganadores ni de la lista oficial de premios, que será difundida una vez concluida la extracción programada.

Con posterioridad al cierre del sorteo se podrá comprobar, mediante la consulta de las fuentes oficiales, la información detallada relativa a:

La combinación ganadora principal compuesta por seis números.

El número complementario que determina categorías intermedias de premio.

El reintegro, aplicable a la categoría específica de devolución del importe de la apuesta.

Las categorías de premio establecidas para el sorteo: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, así como la modalidad de reintegro.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La Bonoloto se jugará mediante la selección de una combinación de seis números. Será aplicada la mecánica habitual en la que, además de la combinación principal de seis cifras, se extrae un número complementario y un reintegro. Las categorías de premios se configurarán por aciertos en la combinación de seis números y por la concurrencia del número complementario en la segunda categoría. Las categorías de premios serán denominadas, de mayor a menor grado, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y existirá la modalidad de reintegro que contempla la devolución del importe de la apuesta en función de la coincidencia del número correspondiente. La determinación definitiva de los agraciados y de las cuantías será la que figure en la comunicación oficial emitida por la entidad gestora.

Horario y seguimiento oficial

La extracción ha sido programada para las 21:30 horas. La difusión oficial de los resultados se realizará por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a través de sus canales y plataformas autorizadas. Para seguimiento y verificación se remitirá al canal oficial de la Bonoloto: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto, donde será publicada la combinación ganadora, el complementario, el reintegro y la estructura de premios correspondiente al sorteo celebrado.

Verificación de los premios

La comprobación y el cobro de los premios deberán ser efectuados conforme a la normativa y los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La validez de los billetes y resguardos será verificada por los puntos de venta autorizados y por los servicios oficiales de la entidad gestora. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).