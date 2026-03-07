El estadio de El Sadar se viste de gala este sábado 7 de marzo para albergar el duelo correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el RCD Mallorca. El conjunto navarro, que busca consolidar sus aspiraciones en la competición, recibe a un equipo balear inmerso en una dinámica de cambio tras la llegada de un nuevo cuerpo técnico.

La cita, programada para las 14.00 horas, representa un punto de inflexión en la segunda vuelta del campeonato. Mientras que el equipo local quiere aprovechar el aliento de su afición para retomar la senda de la victoria tras su reciente tropiezo en Mestalla ante el Valencia, los visitantes llegan a Pamplona con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos que les permitan abandonar la parte baja de la tabla clasificatoria.

Osasuna busca fortalecer su feudo

El equipo dirigido por Alessio Lisci afronta el encuentro con la convicción de su buen rendimiento como local. De las nueve victorias que figuran en su casillero —con un total de 33 puntos que le sitúan en la décima posición—, siete han sido cosechadas en El Sadar, lo que confirma al estadio pamplonés como el pilar fundamental de su temporada. A pesar de haber sumado 8 de los últimos 15 puntos en juego, el conjunto ‘rojillo’ confía en el impacto de sus recientes incorporaciones invernales, como el lateral Javi Galán y el extremo Raúl Moro, para marcar la diferencia en este encuentro.

Un Mallorca en etapa de transición

Por su parte, el RCD Mallorca se presenta en Pamplona con un panorama renovado. La destitución de Jagoba Arrasate ha dado paso a la etapa de Martín Demichelis en el banquillo. Con 24 puntos y ocupando actualmente la decimoctava plaza, el cuadro balear —que ha registrado hasta la fecha 6 victorias, 6 empates y 14 derrotas— necesita una victoria urgente para escapar de la zona de descenso. La amenaza principal del equipo mallorquín recae sobre la figura de Vedat Muriqi, quien, con 16 goles anotados en lo que va de campaña, se erige como el referente goleador y la mayor preocupación para la defensa navarra.

Guía para seguir el partido

El encuentro entre CA Osasuna y RCD Mallorca podrá seguirse en directo a través de los canales especializados de la plataforma Movistar Plus+. La retransmisión oficial estará disponible en los diales M+ LALIGA 2 (M57 y O112) y M+ LALIGA HDR 2 (M441 y O122), además de a través de LaLiga TV Bar para los establecimientos públicos.