Un joven de 27 años, identificado como M.S.E.A.M., ha sido condenado a 4 años y un día de prisión tras ser interceptado el pasado mes de febrero en el paso fronterizo del Tarajal. Según informa El Faro de Ceuta, el acusado no solo transportaba un importante cargamento de droga, sino que además circulaba sin puntos en el carné de conducir, lo que ha derivado en una doble sentencia judicial.

El hallazgo: 171 bloques con la leyenda «Don’t Panic»

La intervención, realizada por la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, tuvo lugar a primera hora de la mañana del 9 de febrero. Tras levantar sospechas durante un control rutinario, los agentes procedieron a un registro exhaustivo de su vehículo, un Mercedes de alta gama.

El resultado del registro reveló un sofisticado sistema de ocultación. La droga se encontraba distribuida en:

El suelo del vehículo.

del vehículo. Los respaldos de los asientos delanteros.

de los asientos delanteros. Las aletas traseras y el filtro de aire.

En total, se incautaron 103 kilogramos de hachís, divididos en 171 bloques que portaban curiosamente la inscripción «Don’t Panic» (No entres en pánico). El valor de la mercancía en el mercado negro se estima en 194.768 euros.

Doble infracción: Tráfico de drogas y seguridad vial

La magistrada del Tribunal de Instancia de Ceuta ha impuesto una sentencia firme que castiga ambos delitos:

Contra la salud pública: 4 años y un día de cárcel, sumado a una multa de 194.800 euros. Contra la seguridad vial: Una multa adicional de 18 meses (con cuota diaria de 10 euros) por conducir sin la licencia de vigencia, un delito en el que el joven ya era reincidente.

Un control fronterizo clave

Este servicio destaca por la dificultad que supone abortar este tipo de pases en el Tarajal, donde los vehículos deben superar los controles de las autoridades marroquíes en Bab Sebta antes de llegar a la inspección de la Guardia Civil en territorio nacional.