Un hombre identificado como B.A.K. ha sido condenado en Ceuta por un delito de falsedad en documento oficial tras alterar de forma premeditada la matrícula de dos vehículos para evitar su identificación. La información ha sido publicada por el medio El Faro de Ceuta.

La sentencia ha sido dictada por el magistrado de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia número 2 de la ciudad autónoma, que ha considerado probado que el acusado modificó las placas de dos coches de la marca Audi, ambos modelos A3. Los vehículos, de distintos colores pero con características similares, se encontraban en la barriada de Vicedo Martínez.

Según los hechos, el condenado colocó la matrícula de uno de los turismos en el otro, de manera que uno de ellos circulaba con una identificación que no le correspondía. Con ello pretendía dificultar la localización y seguimiento del vehículo alterado por parte de la administración y de terceros.

Tras reconocer su responsabilidad en los hechos, el acusado aceptó una pena de seis meses de prisión y el pago de una multa durante seis meses con una cuota diaria de dos euros. La pena de prisión ha quedado suspendida por un periodo de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir en ese tiempo.

El reconocimiento de los hechos permitió aplicar la figura jurídica de la conformidad, por lo que no fue necesario celebrar juicio oral. La sentencia se dictó de viva voz y es firme, sin posibilidad de recurso.

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, el caso se originó en septiembre del año pasado y concluye ahora con una condena que deja antecedentes penales al acusado por la manipulación de las matrículas.